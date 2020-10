Benfica incia Liga Europa na Polónia e S. C. Braga em casa

JN Hoje às 21:58 Facebook

O Benfica principia a fase de grupos da Liga Europa a 12 de outubro a jogar na Polónia frente ao Lech Poznan, enquanto o Braga recebe os gregos do AEK Atenas, segundo o calendário divulgado esta sexta-feira à noite pela UEFA.

No Grupo D, as águias defrontam os polacos fora de portas, numa partida agendada para as 17.55 horas de 12 de outubro, seguindo-se as receções aos belgas do Standard Liège (29 de outubro, 20 horas) e escocesos do Rangers (5 de novembro, às 17.55 horas), no estádio da Luz.

Na segunda volta, o Benfica desloca-se à Escócia (26 novembro, 20 horas), recebe o Lech Poznan (3 de dezembro, 20 horas) e fecha o grupo na Bélgica (10 dezembro, 17.55 horas).

Já o Braga começa o Grupo G com uma receção ao AEK Atenas (22 de outubro, 20 horas), jogando os dois encontros seguintes fora de portas, frente aos ucranianos do Zorya (29 de novembro, 17.55 horas) e aos ingleses do Leicester (5 de novembro, 20 horas).

Na segunda volta, os arsenalistas jogam no Minho com o conjunto inglês (26 novembro, 17.55 horas), vão a Atenas (3 de dezembro, 17.55 horas) e encerram a fase de grupos a receber os ucranianos (10 dezembro, 20 horas).

Eis o calendário do Benfica e S. C. Braga na Liga Europa:

Jornada 1 (22 de outubro)

Grupo D - Lech Poznan-Benfica (17.55 horas)

Grupo G - Braga-AEK Atenas (20 horas)

Jornada 2 (29 de outubro)

Grupo D - Benfica-Standard de Liège (20 horas)

Grupo G - Zorya-Braga (17.55 horas)

Jornada 3 (5 de novembro)

Grupo D - Benfica-Rangers (17.55 horas)

Grupo G - Leicester-Braga (20 horas)

Jornada 4 (26 de novembro)

Grupo D - Rangers-Benfica (20 horas)

Grupo G - Braga-Leicester (17.55 horas)

Jornada 5 (3 de dezembro)

Grupo D - Benfica-Lech Poznan (20 horas)

Grupo G - AEK Atenas-Braga (17.55 horas)

Jornada 6 (10 de dezembro)

Grupo D - Standard Liège-Benfica (17.55 horas)

Grupo G - Braga-Zorya (20 horas)