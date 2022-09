Benfica inscreve reforços John Brooks, Aursnes e Draxler

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

O Benfica inscreveu os reforços John Brooks, Aursnes e Draxler na lista para a Liga dos Campeões de futebol, na qual também constam os lesionados João Victor e Lucas Veríssimo.

O defesa John Brooks e os médios Aursnes e Julian Draxler foram os últimos jogadores a chegarem à equipa do técnico alemão Roger Schmidt e foram agora inscritos na Champions, tal como os defesas brasileiros João Victor e Lucas Veríssimo, que esta época ainda não alinharam em qualquer jogo devido a problemas físicos.

De fora da lista A de 23 de inscritos ficou André Almeida, que continua no plantel, bem como jogadores que deixaram recentemente o clube, como Vertonghen, Meite, Weigl e Yaremchuk.

Já jogadores como os defesas Morato e António Silva ou os avançados Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, entram na lista B, reservada a atletas nascidos a partir de 01 de janeiro de 2001 e que tenham sido considerados elegíveis para alinhar ininterruptamente pelo clube por um período de dois anos desde o 15.º aniversário.

O Benfica está no grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com os franceses do Paris Saint-Germain, os italianos da Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa.

Na primeira jornada da fase de grupos, o Benfica vai receber na terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, o Maccabi Haifa, numa partida que será dirigida pelo sueco Andreas Ekberg.

Lista A de jogadores inscritos pelo Benfica na Liga dos Campeões:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite

Defesas: Lucas Veríssimo, João Victor, Gilberto, Grimaldo, Bah, Ristic, John Brooks e Otamendi

Médios: Aursnes, Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Gil Dias, Florentino e Draxler

Avançados: David Neres, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Rafa Silva, Petar Musa e Diego Moreira