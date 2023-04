Benfica-Inter: Dois tiros deixam águia muito longe das meias-finais

Rui Farinha Hoje às 00:01 Facebook

Golos de Barella e Lukaku dão vitória ao Inter na Luz. Benfica com pouco sentido coletivo.

Balde de água gelada na Luz. O Inter foi superior ao Benfica e venceu por 2-0 a primeira mão dos quartos de final, com golos no segundo período de Barella e de Lukaku. Depois da derrota frente ao F.C. Porto no campeonato, os encarnados voltaram a ser uma sombra do que foram no passado recente, com pouca acutilância ofensiva e, sobretudo, sem confiança. Atitude que saiu muito cara frente a um adversário que não vencia há seis jogos, mas que explorou com mestria os pontos fracos dos lisboetas, que ouviram alguns apupos no final. Com dois golos de desvantagem, a missão em Itália, na próxima semana, não é impossível, mas exigirá mais acerto e muito suor.

O conjunto italiano revelou-se melhor em quase todos os aspetos do jogo e, na verdade, poderia ter saído de Lisboa com um resultado mais dilatado, caso não tivesse desperdiçado várias oportunidades soberanas. No entanto, o duelo acabou com um falhanço incrível de Gonçalo Ramos, com Onana a defender com a ponta dos dedos uma bola que a entrar teria dado outra esperança para a segunda mão.