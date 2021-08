Benfica interessado em lateral e Lukaku chega hoje a Londres

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:57 Facebook

Em dia pouco movimentado, de Itália surgem relatos de que o Benfica está interessado num lateral do Inter de Milão.

Benfica: A Sky Sports Itália avança que o Benfica está interessado na contratação de Valentino Lázaro, lateral direito que pertence ao Inter de Milão. O austríaco representou o Borussia Monchengladbach na temporada passada e já está no radar das águias há algumas semanas. A publicação explica que as águias estão a sondar o lateral e poderão apresentar uma proposta oficial em breve.

Valentino Lazaro Foto: Dean Mouhtaropoulos / POOL / AFP

Chelsea: Lukaku deverá aterrar hoje em Londres para assinar pelo Chelsea. O avançado esteve nos últimos dias no Mónaco com o agente a resolver os últimos detalhes do contrato, mas agora que tudo parece estar acertado, está para breve a oficialização, segundo informa o London Evening News. Lukaku deverá custar 115 milhões de euros aos cofres do Chelsea e deverá auferir um salário de 12 milhões de euros.

AS Roma: ​​​​​​​Edin Dzeko chegou esta manhã a Milão para se tornar reforço do Inter até 2023. O avançado deve realizar os exames médicos esta quarta-feira e desfalcar assim a equipa de José Mourinho.

Penafiel: Edi Semedo é o mais recente reforço da equipa, tendo chegado proveniente do Belenenses SAD. O avançado de 22 anos assinou um contrato de duas temporadas.

SC Covilhã: ​​​​​​​Ahmed vai tornar-se reforço do Covilhã, depois do Gil Vicente ter anunciado a rescisão de contrato do médio nigeriano.