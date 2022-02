Benfica interrompe série de 84 jogos seguidos sem derrotas do F. C. Porto

JN Hoje às 20:41 Facebook

As águias levaram a melhor sobre os dragões (36-33) e aproximaram-se da liderança do campeonato, que continua na posse do Sporting.

Ao fim de 84 jogos e dois anos e meio depois, o F. C. Porto, que ia numa série de 59 vitórias seguidas, voltou a perder um jogo no campeonato de andebol. A proeza foi do Benfica (36-33), que, este domingo, também colocou um ponto final numa série de seis derrotas consecutivas com o rival.

Os dragões perderam, assim, os primeiros pontos no campeonato, deixando o Sporting isolar-se no topo da classificação, com mais três pontos somados e mais um jogo disputado.

No Pavilhão da Luz, o clássico chegou empatado ao intervalo (15-15) e foi na segunda parte que as águias arrancaram para a vitória. A diferença no marcador chegou a ser de seis golos, mas uma reação portista, na parte final, ainda levantou dúvidas quanto ao vencedor. No entanto, o Benfica segurou a vitória e festejou.

Os benfiquistas não venciam o F. C. Porto desde maio de 2019, curiosamente naquela que foi a última derrota dos dragões a nível interno. Os portistas também venceram todos os jogos do campeonato desde 2020 e não perdiam há 84 jogos.. A invencibilidade terminou hoje.