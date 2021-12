Benfica já assegurou 54 milhões de euros

Miguel Pataco Hoje às 11:09 Facebook

O triunfo de quarta-feira frente ao Dínamo de Kiev permitiu à equipa de Jorge Jesus garantir uma vaga nos oitavos de final da Champions e um cheque chorudo da UEFA. Sporting e F. C. Porto recebem mais de 40 milhões de euros.

A presença entre os 16 melhores clubes do Velho Continente em 2021/22 garante um prémio de 9.6 milhões de euros (ME), valor ao qual as águias juntam os 15.64ME pela presença na fase de grupos e 21.6ME relativos ao ranking (14.º) que ocupa.

As duas vitórias e os dois empates obtidos no Grupo E renderam 7.4ME para um total de 54.3 milhões de euros arrecadados até agora pelo Benfica, que ainda terá direito aos direitos televisivos, valor que apenas ficará definido no final da competição e que será dividido entre os três emblemas lusos que estiveram em prova.

O Sporting foi a primeira equipa portuguesa a assegurar a presença nos oitavos de final da Champions e o desempenho da equipa de Ruben Amorim valeu um total de 45 milhões de euros à SAD de Alvalade.

O 23.º lugar no ranking da UEFA valeu 11.37ME, além dos 15.64ME pela presença na fase de grupos, em que os leões somaram três vitórias (8.4ME), recebendo o prémio de 9.6ME pelo apuramento, num total de 45.01 milhões de euros.

Apesar de ter sido relegado para a Liga Europa, o F. C. Porto vai receber quase tanto como o Sporting. Graças ao 12.º posto no ranking de clubes - o melhor registo de uma equipa portuguesa -, os dragões receberam, por isso, 23.88ME (além dos 15.64ME pela presença na fase de grupos), garantindo, ainda, 4.6ME pelos dois empates e uma vitória alcançados. Com a derrota, na passada terça-feira frente ao Atlético de Madrid, os dragões deixaram voar os 9.6ME do apuramento para os oitavos.

Sexto lugar mais firme

Em relação ao ranking de países, Portugal cimentou o sexto lugar, com o triunfo do Benfica frente ao Dínamo de Kiev a valer 1.167 pontos - Sporting e F. C. Porto perderam os respetivos encontros -, enquanto os Países Baixos, que ocupam o sétimo lugar, arrecadaram apenas 0.400 pontos, muito embora PSV (Liga Europa), AZ Alkmaar, Vitesse e Feyenoord (Liga Conferência) entrem em campo apenas esta quinta-feira, dia em que o Braga defronta o Estrela Vermelha, procurando uma vaga na próxima fase da Liga Europa.

A França, quinta classificada, aumentou a vantagem em relação a Portugal já que, até agora, somou 1.500 pontos nesta jornada europeia.