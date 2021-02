Benfica já enviou recurso de Weigl para o Conselho de Disciplina

Luís Antunes Hoje às 16:53 Facebook

Águias já apresentaram o recurso para o plenário do Conselho de Disciplina (CD) pedindo a despenalização do cartão amarelo a Weigl, no jogo contra o Moreirense. O CD havia mantido a sanção depois da defesa do jogador.

O Benfica já enviou o recurso para o plenário do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre o cartão amarelo a Weigl, depois de na última quarta-feira o CD ter mantido a decisão, por entender que o alemão "simulou ter sido rasteirado, tentando enganar o árbitro". Esta posição do CD surgiu já depois daquele organismo apreciar a defesa do jogador e ouvir os árbitros.

Parte da atual argumentação das águias é sustentada no facto de o futebolista ter sofrido um toque do adversário, - facto comprovado pelas imagens do encontro - o que, no entender dos encarnados, inibe qualquer simulação.

O alemão, que viu o quinto cartão amarelo, está impedido de alinhar no encontro frente ao Farense, agendado para este domingo, em Faro.