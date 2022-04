Benfica já não tem bilhetes para o jogo em Liverpool

JN Hoje às 11:25 Facebook

Os ingressos para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões foram colocados à venda esta segunda-feira e esgotaram em menos de duas horas.

Através do site oficial, o Benfica informou que já vendeu todos os bilhetes a que o clube teve direito para o jogo da segunda mão da eliminatória com o Liverpool.

Os ingressos foram colocados à venda às 9 horas desta segunda-feira e esgotaram quase imediatamente. "Os bilhetes para o jogo do SL Benfica no recinto do Liverpool, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, estão esgotados", confirmaram as águias esta manhã.

O jogo em Anfield, casa dos "reds", está marcado para o dia 13 de abril, a partir das 20 horas.

Recorde-se que a primeira-mão da eliminatória será amanhã (20 horas), no Estádio da Luz.