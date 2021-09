Benfica já tem adversárias na Liga dos Campeões feminina

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:24 Facebook

O Benfica conheceu, esta segunda-feira, as adversárias da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, no sorteio realizado em Nyon, Suíça.

O sorteio ditou que o Benfica vai competir no Grupo D, que é também composto pelo Bayern de Munique, Lyon e Häcken.

A Liga dos Campeões tem um novo formato, com uma fase de grupos de 16 equipas divididas em quatro grupos. Esta será a primeira vez que o Benfica se encontra entre as 16 melhores equipas a nível Europeu.

As águias garantiram o acesso após eliminar o Twente, na terceira pré-eliminatória e o Racing. A formação orientada por Filipa Patão encontrava-se no pote 4, juntamente com Kharkiv, Servette e Köge.

A Liga dos Campeões começa a cinco de outubro, com a final a ser disputada a 22 de maio, no estádio da Juventus, em Turim.