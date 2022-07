Benfica já tem adversário na Champions

JN Ontem às 23:07 Facebook

O Benfica vai defrontar o Midtjylland na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois dos dinamarqueses terem eliminado os cipriotas do AEK Larnaca nas grandes penalidades (4-3).

Com um empate a uma bola da primeira mão, o segundo encontro terminou da mesma forma com os golos de Olatunji (9 minutos) para o conjunto do Chipre e de Dalsgaard (12) para o da Dinamarca.

No prolongamento o resultado não sofreu alterações e foi preciso recorrer aos castigos máximos para resolver a eliminatória. Aí, o Midtjylland foi mais forte.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória disputa-se já no próximo dia 2 de agosto, no estádio da Luz, em Lisboa, pelas 20 horas. Dia 9, as águias deslocam-se à Dinamarca, numa partida agendada para as 18.45 horas.

O vencedor segue para o play-off de acesso à fase de grupos da Champions.