Benfica: Jesus revoluciona defesa para travar o Arsenal

Luís Antunes Hoje às 08:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Lucas Veríssimo estreia-se pelas águias e forma trio de centrais com Otamendi e Vertonghen. Helton conserva titularidade frente ao segundo ataque mais concretizador das provas da UEFA.

Quase 30 anos depois, as águias e o Arsenal voltam a cruzar-se, hoje (20 horas) em Roma, no caminho europeu que pode, em caso de sucesso final, atenuar a frustração dos desempenhos no plano interno: quarto e décimo classificados nos respetivos campeonatos. Ciente do poderio do ataque inglês - o segundo mais concretizador das provas europeias, com 20 golos -, Jorge Jesus vai alterar a estrutura defensiva para um esquema com três centrais e permitir a estreia de Lucas Veríssimo. Gilberto também regressa.

"O que pode mudar será no plano defensivo e, depois, não seremos a equipa com tantos avançados como habitualmente somos na Liga. E não é difícil de perceber porquê, pois o Arsenal tem um ataque poderoso. Há que ter algum equilíbrio para que as coisas se tornem mais fáceis", assumiu o treinador durante o lançamento do embate, ontem, no Seixal. O responsável admitiu mesmo que a "movimentação de Lacazette e Aubameyang", avançados dos britânicos, pode influênciar a "adoção daquele sistema".