Benfica joga tudo ou nada na Liga dos Campeões

Encarnados precisam de triunfo ou empate para sonhar com oitavos. Barça foi humilhado na Luz e pretende desforra.

Os encarnados jogam na terça-feira em Barcelona (às 20 horas na TVI) o tudo ou nada na Liga dos Campeões. A derrota significa o adeus à fase seguinte, já a vitória e mesmo o empate podem ser sinónimos de continuidade na prova face ao calendário na última jornada: o Benfica recebe o Dinamo de Kiev e o conjunto espanhol desloca-se a Munique para defrontar o Bayern, o que, no plano teórico, é um cenário vantajoso. Tudo depende do resultado de terça-feira frente a uma equipa que está mais sólida do ponto de vista mental, devido à recém-chegada do treinador Xavi Hernández e moralizada pelo triunfo no dérbi catalão com o Espanhol. O antigo jogador, formado na cantera do clube, tenta devolver a mística, quando os blaugrana ainda recuperam a identidade depois da saída de Messi para o PSG.

Afundado em problemas financeiros e muito longe do rendimento de outros tempos, o Barcelona ocupa a sétima posição na Liga espanhola e quer também vingar a humilhação sofrida na Luz, onde perdeu, por 3-0, em setembro. Foi o primeiro desaire frente ao Benfica, em 60 anos.