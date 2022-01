Benfica: Jogadores em xeque e Veríssimo fragilizado

Luís Antunes Hoje às 21:30 Facebook

Adeptos direcionam contestação para o plantel e início do novo treinador cria dúvidas à SAD.

A crise não larga os encarnados, que, apesar das críticas ao VAR, viram a equipa empatar (1-1) com o Moreirense, jogar pouco e sair de campo sob o fogo da contestação dos adeptos. Jorge Jesus é passado, mas, para já, não há resultados.

Os jogadores, que abandonaram o relvado antes do trio de arbitragem, escutaram um coro de assobios e sentiram reprovação das bancadas com mais de 28 mil adeptos. A revolta alargou-se, posteriormente, ao trabalho do árbitro e do vídeoárbitro.