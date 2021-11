Benfica: Jorge Jesus prepara-se para mudar a equipa

Rui Farinha Hoje às 19:55 Facebook

Treinador vai fazer mexidas na defesa e no ataque para o jogo frente ao Belenenses SAD.

Relegados para o banco no jogo com o Barcelona, na terça-feira, Darwin e Morato devem regressar no sábado à equipa, frente à Belenenses SAD, no Estádio do Jamor. O internacional uruguaio ficou fora das opções iniciais por motivos táticos - Jorge Jesus optou por Yaremchuk para segurar a bola entre os centrais adversários - mas as suas características vão ser aproveitadas diante dos azuis, equipa bem mais defensiva do que os catalães.

Por sua vez, o ucraniano, que não marca há dois meses, regressa ao banco. A sua última vítima foi o V. Guimarães, jogo disputado no Minho, em 25 de setembro. Com oito golos apontados, Darwin é o avançado do plantel mais eficaz e só Rafa, com nove, é mais produtivo.