Benfica-Juventus sem tecnologia de linha de golo

O jogo desta terça-feira entre o Benfica e a Juventus, a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, será disputado sem a tecnologia da linha de golo, segundo informou a UEFA.

O encontro entre o Benfica e a Juventus, a contar para a Liga dos Campeões e a ser disputado no Estádio da Luz, não terá a tecnologia de linha de golo disponível. O anúncio foi feito pela UEFA, informando que a ferramenta tecnológica, introduzida na edição de 2016/17 da Liga dos Campeões, não poderá ser utilizada devido a problemas técnicos.

Segundo escreve a UEFA, o Benfica, sem conhecimento do organismo que regula o futebol europeu, realizou trabalhos no Estádio da Luz que deixaram o sistema da tecnologia de linha de golo disfuncional. "Infelizmente, não será possível substituir e instalar um novo sistema a tempo do jogo, e o encontro irá decorrer sem tecnologia da linha de golo tal como está estabelecido nos regulamentos da UEFA Champions League", pode ler-se.

A tecnologia utiliza sete câmaras para avaliar se a bola ultrapassou totalmente a linha de golo e transmite um sinal para o relógio do árbitro indicando se há ou não golo. Sem esta ajuda, os árbitros auxiliares e o VAR terão de ter atenção extra.

Benfica e Juventus entram em campo no Estádio da Luz a partir das 20 horas para o encontro da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.