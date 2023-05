Benfica: Kerkez é alvo inflacionado e muito difícil

Negócio de 20 milhões deixa SAD benfiquista praticamente fora de jogo. CD aplica multa de 7.650 euros

​​Milos Kerkez, lateral esquerdo do AZ Alkmaar, é um dos alvos preferidos para reforçar o setor defensivo, que deve perder Grimaldo no final da época. O clube da Luz lançou-se na corrida pelo contratação do canhoto, mas, ao que o JN apurou, os números da negociação subiram e podem atingir os 20 milhões de euros, patamar considerado excessivo para as águias.

A aproximação de outros emblemas (Atlético de Madrid é um dos interessados e AC Milan tem direito de preferência até 15 milhões) terá inflacionado a operação e, sabe o JN, fez com que a águia se afastasse do negócio.