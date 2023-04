Benfica lamenta arremesso de tochas aos adeptos do Inter de Milão

O Benfica emitiu, esta quinta-feira, um comunicado onde pede desculpa pelos incidentes na partida de quarta-feira, em Milão, diante do Inter, onde adeptos dos encarnados atiraram tochas contra os aficionados italianos.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que endereçou uma carta ao Inter de Milão manifestando o seu lamento e pedindo desculpa pelos incidentes ocorridos no jogo da Liga dos Campeões. O futebol que desejamos não envolve este tipo de situações, que são de total repúdio e não se coadunam com os valores e os princípios do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no comunicado dos encarnados.

Recorde-se que, ontem, alguns adeptos do Benfica atiraram tochas contra os adeptos do Inter de Milão, que estavam no anel inferior, causando vários feridos, entre eles uma criança de oito anos.