Benfica leva adeptos de autocarro até ao Porto para o clássico no Dragão

O clube encarnado emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no qual garante que vai assumir a deslocação dos seus adeptos, em autocarro, até ao Porto para o clássico de sexta-feira.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que disponibilizou a todos os sócios que adquiriram bilhete para o jogo de sexta-feira, entre F. C. Porto e SL Benfica, transporte em autocarro desde Lisboa para a cidade do Porto. Toda esta operação logística foi montada em coordenação com as autoridades competentes, com o objetivo de proporcionar e garantir a todos os sócios que vão apoiar a equipa do Benfica total segurança na deslocação", informou o Benfica.

F. C. Porto e Benfica defrontam-se, esta sexta-feira, a partir das 20.15 horas.