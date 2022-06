Benfica lidera no investimento e nos lucros com jogadores

Clube da Luz faturou quase 300 milhões de euros nas vendas de jogadores que contratou, nos últimos cinco anos. F. C. Porto e Sporting também têm saldo positivo

Agora que o mercado de transferências de verão está a entrar na fase mais quente, com os principais clubes portugueses a venderem várias pérolas para os tubarões europeus, importa saber se, nos anos mais recentes, os três grandes tiveram lucro com os futebolistas que contrataram e depois transferiram, isto sem contar com os jogadores da formação. O JN analisou os números e concluiu que, nas últimas cinco épocas, o saldo foi positivo para F. C. Porto, Benfica e Sporting, destacando-se o maior volume de investimento, e de retorno, no clube da Luz.

Desde 2017, a SAD benfiquista gastou 201,7 milhões de euros em contratações e encaixou 291,3 milhões nas vendas desses jogadores, ou seja, teve um lucro de 89,6 milhões. A SAD do F. C. Porto investiu 158,8 milhões e vendeu por 237,5, com um saldo positivo de 78,7 milhões. Quanto à SAD do Sporting, gastou 125,6 milhões em jogadores e encaixou 165,3 milhões em vendas, com um lucro de 39,7 milhões de euros.