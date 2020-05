Benfica manifesta "surpresa" e "discordância" com o chumbo da OPA

Hoje às 21:28 Facebook

O Benfica reagiu à decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que, esta sexta-feira, indeferiu o pedido de registo de oferta pública de aquisição de ações da Benfica SAD.

Em comunicado publicado no site oficial, o Benfica afirma que "mantém a total discordância" e "surpresa" pela decisão da CMVM.

"A Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. manifesta a sua total discordância com a decisão tomada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e reitera a plena conformidade dos atos praticados com a lei, tal como confirmado pelos seus assessores jurídicos e por parecer jurídico emitido por um dos mais reputados professores de direito e demonstrado oportuna e detalhadamente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Manifesta ainda a sua surpresa e discordância com a circunstância de a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários não se ter pronunciado, nos termos que eram legalmente aplicáveis, sobre o pedido para autorização da revogação da oferta", pode ler-se.

A CMVM emitiu, esta sexta-feira, um comunicado no qual informa que indeferiu o pedido de registo de oferta pública de aquisição de ações da Benfica SAD. O regulador dos mercados financeiros explica que a decisão é "fundamentada na existência de um vício que afeta a legalidade da oferta, decorrente da estrutura de financiamento da contrapartida, extingue o procedimento iniciado com o pedido apresentado a esta Comissão a 22 de novembro de 2019".