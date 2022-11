Benfica mantém invencibilidade na Liga ao vencer o F. C. Porto no prolongamento

JN Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi preciso recorrer ao prolongamento para se decidir o clássico entre F. C. Porto e Benfica, que sorriu às águias, por 105-112. Os dragões sofreram a primeira derrota na Liga, enquanto os encarnados continuam invictos.

O Benfica manteve a invencibilidade da Liga ao vencer o F. C. Porto, no Dragão Arena, por 105-112, após prolongamento, num jogo em atraso referente à 3.ª jornada da Liga.

As águias assumiram, bem cedo, o comando do marcador, abrindo o jogo com um parcial de 0-5. A vantagem dos encarnados chegou a ser de 11 pontos, mas o primeiro período fechou com 17-23 favorável aos lisboetas.

PUB

O Benfica intensificou o domínio no segundo período. A diferença no marcador disparou para os 14 pontos, desvantagem que os dragões encurtaram na ponta final da primeira parte (39-49).

Tal como havia acontecido no período anterior, os encarnados tornaram a ameaçar fugir no marcador, no terceiro parcial. A vantagem das águias voltou a bater nos 14 pontos, mas o F. C. Porto afinou a pontaria no jogo exterior e entrou no último quarto com apenas seis pontos para recuperar (58-64).

Apesar de ter aberto com dois triplos do Benfica, o último período confirmou a reação dos dragões, que reduziram para apenas três pontos a diferença para o adversário, algo que não se via desde os instantes iniciais da partida.

A reviravolta portista seria confirmada com um triplo de Miguel Maria Cardoso (81-79), à entrada dos derradeiros três minutos do encontro, que deixou o F. C. Porto pela primeira vez na frente do marcador em todo o clássico.

Os últimos instantes do tempo regulamentar foram discutidos, sobretudo, na linha de lances livres, com o Benfica a conseguir reentrar no jogo e a anular a desvantagem a três segundos do fim, com uma entrada para o cesto de Broussard (89-89).

No prolongamento, as águias abriram uma vantagem de oito pontos, com dois triplos consecutivos, margem que souberam gerir até final (105-112).

Ivan Almeida, autor de 21 pontos e seis ressaltos, acabou excluído perto do final, na sequência de um lance com Michael Finke. Igualmente em destaque nas águias estiveram Broussard, com 32 pontos e sete ressaltos, e Betinho Gomes, com 18 pontos.

Nos dragões, Miguel Maria Cardoso, com 17 pontos e seis assistências, apareceu no melhor momento dos azuis no encontro. O melhor marcador do F. C. Porto foi, ainda assim, Michael Finke, com 19 pontos. Brian Conklin chegou aos 17 pontos e oito ressaltos.

O Benfica manteve a invencibilidade na prova, enquanto o F. C. Porto averbou a primeira derrota na competição, esta temporada.

Igualmente imbatível no campeonato segue o Sporting, que defenderá esse estatuto frente ao Lusitânia, este sábado (18 horas), no Pavilhão João Rocha, em jogo referente à 8.ª jornada.