Benfica marca eleições para dia 30 de outubro

A Mesa da Assembleia Geral do Benfica anunciou esta sexta-feira que marcou as eleições para a presidência do clube para 30 de outubro.

"A Mesa da Assembleia Geral informa que agendou para o próximo dia 30 de outubro as Eleições dos titulares dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2020/2024", pode ler-se numa nota publicada no site oficial.

O mesmo órgão das águias informou que na próxima semana procederá à convocatória da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral onde serão dadas todas as informações sobre este ato.