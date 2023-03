Benfica multado em 12 mil euros pelo comportamento dos adeptos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira o mapa de castigos da 23ª jornada.

O Benfica foi multado em 11 855 euros devido ao mau comportamento dos adeptos no encontro diante do Famalicão, a 3 de março, na 23ª jornada. Grande parte do valor desta multa é relativo à presença e uso de objetos pirotécnicos: 9 560 euros são pela deflagração de 14 engenhos pirotécnicos, como flashlights, tochas, petardos e potes de fumo. Além disso, a tarja "JuNNt8s" no setor do grupo No Name Boys força o Benfica a pagar 1 275 euros.

Por fim, os insultos ao guarda-redes do Famalicão Luiz Júnior obrigam as águias a pagar 1 020 euros. Os adeptos do Benfica, segundo o relatório do delegado, chamaram "filho da p***" e "palhaço" ao jogador.