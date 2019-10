Benfica multado em mais de 3 mil euros por moeda atirada ao árbitro

Hoje às 15:41 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta sexta-feira, a decisão de multar o Benfica em 3.188 euros devido a um incidente com Tiago Martins, registado no final da vitória (1-0) sobre o Vitória de Setúbal.

No mapa de castigos, o organismo explica que "quando a equipa de arbitragem se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, os adeptos afetos ao Benfica, proveniente da bancada Emirates, claramente identificados pelos cachecóis e camisolas que vestiam alusivas ao clube visitado, lançaram uma moeda, que atingiu o árbitro no peito, criando um ligeiro hematoma".

No documento consta, ainda, uma multa de 1. 913 euros aplicada ao F. C. Porto, devido ao comportamento dos adeptos na visita ao Rio Ave, que terminou com um triunfo (1-0) dos dragões.

"Os adeptos afetos ao F. C. Porto, situados na bancada poente sul, setor 1, ocupado pelos GOA Coletivo Ultra 95 afetos àquele clube, identificados com camisolas, cachecóis e bandeiras alusivas ao clube visitante, aos 59 minutos de jogo, deflagraram uma tocha incandescente", pode ler-se.