Benfica multado em oito mil euros e F. C. Porto em cinco mil

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol publicou, esta quinta-feira, o mapa de castigos relativo à jornada 29 da Liga. Em destaque estão as multas de oito mil euros ao Benfica e de cinco mil euros ao F. C. Porto.

Na partida diante do Estoril, na Luz, o comportamento dos adeptos do Benfica originou 8 030 euros em multas. Cânticos entoados pelos aficionados dos encarnados valeram 1020 euros de multa, enquanto a deflagração de engenhos pirotécnicos causou uma punição de 7010 euros.

Já o F. C. Porto, que se deslocou a Paços de Ferreira, foi multado em 1224 euros devido a cânticos entoados pelos adeptos e mais 4460 euros por deflagração de objetos pirotécnicos, o que no total se traduz em 5684 euros em punições.

O Sporting de Braga foi multado em 2256 euros por um "atraso de três minutos devido à chegada tardia da equipa ao túnel de acesso ao relvado, antes do início do jogo". No mesmo documento não se verifica as multas relativas ao jogo entre o V. Guimarães e o Sporting, que apenas se realizou na segunda-feira.