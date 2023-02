JN Hoje às 17:19 Facebook

O Benfica foi multado em mais de oito mil euros pelo Conselho de Disciplina da FPF devido ao comportamento do público, na última partida com o Boavista, disputada na segunda-feira, no Estádio da Luz.

A utilização de engenhos pirotécnicos foi castigada com uma coima de 7010 euros, já os cânticos dirigidos ao guarda-redes Bracali, do Boavista, em três momentos em que repôs a bola em jogo, teve uma multa de 1020 euros. "Filho da p..." foi o insulto ouvido no recinto dos encarnados.