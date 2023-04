Benfica multado por arremesso de cadeiras em Chaves

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de mais de dez mil euros ao Benfica, devido ao arremesso de cadeiras por parte de adeptos das águias em Chaves.

Após o final do encontro entre o Chaves e o Benfica, em que os encarnados foram derrotados por 1-0, alguns adeptos arremessaram cadeiras para o interior do relvado. Este gesto valeu uma multa de 10 200 euros ao clube da Luz, segundo informou o CD.

"Após o apito final foi arremessada uma cadeira da bancada nascente, pelos adeptos afetos ao clube visitante, tendo caído no interior do terreno de jogo próximo da zona onde se encontrava o 4.° árbitro, não tendo atingido ninguém. Após o final do jogo, foi arremessada da Bancada Central Nascente, bancada composta por adeptos do Benfica identificados por camisolas, cânticos e cachecóis, uma cadeira de plástico para dentro do terreno de jogo, fora do retângulo de jogo, sem atingir qualquer elemento", pode ler-se no comunicado do organismo.