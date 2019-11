Benfica multado por criticar arbitragens em jogos do F.C. Porto

Hoje às 19:45 Facebook

Comentários sobre as arbitragens em três jogos do F. C. Porto não passaram sem multa do Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 40.8 mil euros na sequência do processo disciplinar instaurado ao clube por críticas a arbitragens na "News Benfica".

Na origem do castigo estão os comentários sobre as arbitragens nos jogos do F. C. Porto frente a V. Guimarães, Portimonense e Santa Clara, todos publicados a 23 de setembro.

"Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR incompreensíveis em benefício do F. C. Porto", pode ler-se na publicação.