Benfica na Bélgica em busca da primeira vitória na Liga dos Campeões de voleibol

Ainda à procura da primeira vitória no Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol, o Benfica encara o duelo com os belgas do Roeselare, esta terça-feira, na Bélgica (19.30 horas), com otimismo.

"O Roeselare é uma boa equipa, está a jogar bem e está muito forte no Campeonato, só com vitórias. Espera-nos um pavilhão cheio e temos de entrar muito fortes para alcançar um resultado positivo, o nosso objetivo", anteviu Marcel Matz, técnico do Benfica, à BTV.

"Vamos com tudo para vencer, perante um adversário mais dentro da nossa realidade, mas que está a jogar muito bem no Campeonato", reforçou o treinador, vontade que é partilhada pelo brasileiro Japa.

"Um jogo de Champions é difícil, mas há que jogar de igual para igual, sempre de cabeça erguida. Vamos procurar a vitória, para continuarmos a sonhar alto neste grupo", disse o jogador.

Ao cabo de três jornadas, o Benfica é último classificado do Grupo C da Liga dos Campeões, com dois pontos somados, tantos quantos o Roeselare. Os italianos do Lube Civitanova lideram o grupo, com 8 pontos, mais dois do que os franceses do Tours.