Benfica na fase de grupos da Champions

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica apurou-se esta quinta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões de feminina, ao golear as holandesas do Twente por 4-0, na segunda mão da segunda ronda de qualificação, no Seixal.

Depois do 1-1 nos Países Baixos, as águias foram lideradas pela canadiana Cloé Lacasse, que marcou três golos (43, 50 e 72 minutos) e fez ainda assistência para o segundo tento, da brasileira Nycole Raysla (47).

A formação comandada por Filipa Patão está, assim, entre as 16 equipas que vão disputar a primeira fase de grupos da história da Champions feminina, com sorteio marcado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça.