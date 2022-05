Benfica na final do campeonato de basquetebol

JN/Agências Hoje às 21:38 Facebook

Depois de duas claras vitórias na Luz, por 89-72 e 93-80, a formação comandada por Norberto Alves, ex-técnico da Oliveirense, venceu também de forma folgada em Oliveira de Azeméis, em mais um jogo que dominou de início ao fim.

O Benfica, 27 vezes campeão nacional, a última em 2016/17, qualificou-se, esta quarta-feira, para a final dos 'play-offs' da Liga de basquetebol, ao eliminar a Oliveirense por 3-0, com um triunfo fora no terceiro jogo por 75-60.

Os encarnados'chegaram ao final do primeiro período a liderar por 11 pontos (14-25), fraquejaram no segundo parcial (19-10), para atingirem o intervalo a vencer por apenas dois (33-35), mas voltaram a dominar o terceiro (12-24). A formação lisboeta entrou com 14 pontos de avanço (45-59) para o quarto período, que começou com um parcial de 11-0 (45-70), sentenciando, praticamente, o encontro.

Ivan Almeida, com 13 pontos, oito ressaltos, quatro roubos de bola e três assistências, Frank Gaines, com 17 pontos, e José Silva, com 16 pontos, lideraram os 'encarnados', que vão ter o 'fator casa' do seu lado na final.

Na outra meia-final, o F. C. Porto ganhou os dois primeiros jogos frente ao Sporting, em casa, por 87-68 e 74-71, e lidera por 2-0, podendo assegurar um lugar na final se vencer na quinta-feira no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.