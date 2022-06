Águias voltaram a vencer o Elétrico por 2-1 para marquem encontro com o eterno rival.

Está definida a final do campeonato de futsal. O Benfica derrotou o Elétrico por 2-1, com golos de Chishkala e Romulo, para marcar presença na final do campeonato, onde irá haver dérbi entre águias e leões.

Esta tarde, também o Sporting garantiu a presença na final, com a vitória por 5-2 frente ao Fundão.