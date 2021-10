Benfica empata em Guimarães e fica tudo em aberto no Grupo A

JN Hoje às 20:08 Facebook

As águias desperdiçaram duas vantagens de dois golos e agora vão decidir o apuramento para 'final ​​​​​​​four' frente ao Covilhã, em jogo que estão obrigadas a ganhar por dois ou mais golos.

O Benfica começou o Grupo A da Taça da Liga a empatar (3-3) e agora vai decidir o apuramento para a "final-four" frente ao Sporting da Covilhã, estando obrigado a ganhar por dois ou mais golos para ter um "goal-avarage" melhor do que os vitorianos.

Esta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a primeira parte reservou uma chuva de golos. Alfa Semedo, na própria baliza, deu vantagem ao Benfica, antes de Pizzi fazer o 0-2. Pouco depois, André André reduziu para a equipa da casa, mas Radonjic, que se estreou a marcar de águia ao peito, fez o 1-3. Ainda não estava tudo dito na primeira parte, já que Estupinan, aos 45+2, deixou tudo em aberto.

Em desvantagem, e a saber que uma vitória lhe daria a passagem para as meias-finais, o V. Guimarães carregou e chegaria ao empate, através de Bruno Duarte, à passagem dos 83 minutos. A reviravolta podia ter acontecido, mas o 3-3 manteve-se e deixa as decisões para a última jornada, sendo que os vitorianos ficam à espera daquilo que o Benfica fará com o Covilhã para saberem se disputam, ou não, a meia-final da Taça da Liga.