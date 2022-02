Benfica na ronda seguinte da Liga Europeia de andebol

JN/Lusa Hoje às 20:42 Facebook

As águias confirmaram o apuramento esta terça-feira, com uma vitória tranquila sobre Chekhovskiye Medvedi, na Rússia.

O Benfica ganhou, na Rússia, de forma autoritária ao Chekhovskiye Medvedi, por 32-27 e confirmou o apuramento para a ronda seguinte da Liga Europeia de andebol, que já estava virtualmente assegurado.

O jogo, da oitava jornada do Grupo B, deixa os benfiquistas na luta pelos dois primeiros lugares do grupo. GOC e Benfica estão com 13 pontos, com vantagem de momento para os dinamarqueses, que ganharam na Luz, e os franceses estão com 10 pontos e um jogo a menos. Também apurado para os oitavos de final está o TBV Lembo (Alemanha), com oito pontos e igualmente um jogo para disputar nesta jornada.

No Olimpiysky Sport Palace, em Chekhov, o Benfica nunca teve problemas para se impor ao adversário e ao intervalo já liderava por dois golos (17-15). A segunda parte manteve a tendência da primeira, com os pupilos de Chema Rodríguez a confirmarem a superioridade benfiquista.

Lazar Kukic, Rogério Moraes, Demis Grigoras e Luciano da Silva, todos com cinco golos, foram os jogadores mais concretizadores da formação lisboeta.