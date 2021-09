Benfica na segunda ronda de qualificação da Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 19:29 Facebook

O Benfica confirmou este sábado a passagem à segunda ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol, ao bater em casa os suíços do Kriens Luzern, por 29-18, depois de já ter vencido na primeira mão.

Os "encarnados" chegaram ao duelo da segunda mão, no Pavilhão do Estádio da Luz, com uma vantagem de sete golos (31-24 na Suíça) e reforçaram o domínio na eliminatória, num encontro em que já venciam ao intervalo por 14-8.

Demis Grigoras, Tadej Kljun e Petar Djordjic, todos com quatro golos cada, estiveram em destaque do lado do Benfica, numa partida em que o técnico espanhol Chema Rodríguez aproveitou para poupar as suas principais figuras nos últimos minutos, a uma semana de defrontar o F.C. Porto na meia-final da Supertaça (dia 11 de setembro, às 17 horas, na Nazaré).