Benfica não se rende e evita derrota com o Inter

Golo de Musa, na compensação, travou quarto desaire consecutivo. Eliminatória decidiu-se na Luz, na primeira mão

Ponto final no sonho europeu do Benfica, que empatou, ontem, a três bolas com o Inter, no Giuseppe Meazza, depois da derrota, por 0-2, na Luz. Numa missão quase impossível, os encarnados apresentaram-se mais inibidos e previsíveis na primeira parte do que na etapa complementar. A verdade é que nunca conseguiram reduzir a desvantagem e entrar verdadeiramente na discussão por um lugar nas meias-finais. Logo aos 14 minutos, Barella, que já tinha marcado na Luz, abriu o marcador.

Aursnes, de cabeça, empatou antes do intervalo, após cruzamento de Rafa, e lançou novamente a dúvida no encontro. Já com David Neres em campo, as águias reacenderam a esperança perante um Inter sempre de cadeirinha e na expetativa.