Benfica nas meias-finais da Golden Cup

O Benfica garantiu, esta quinta-feira, a presença nas meias-finais da Golden Cup 2022, em hóquei em patins, que decorre em Espanha, ao eliminar nos "quartos" o Barcelona, nas grandes penalidades (3-2), após o 4-4 no final do prolongamento.

Pela formação da Luz, Diogo Rafael (dois golos), Carlos Nicolía e Gonçalo Pinto marcaram os golos durante os 50 minutos. Nas grandes penalidades, Diogo Rafael, Edu Lamas e Lucas Ordoñez não desperdiçaram a oportunidade de colocar a equipa na próxima fase do torneio.

Nas semifinais, agendadas para sábado (12 horas), as águias vão agora defrontar os espanhóis do Liceo da Corunha, que afastaram o Noia, por 6-0.

Esta sexta-feira realizam-se os restantes jogos dos quartos de final, com a Oliveirense a jogar com o Óquei de Barcelos (17.15 horas), e o F. C. Porto a medir forças com o Sporting (19.45 horas). Os vencedores destes dois encontros disputam a outra meia-final, pelas 18 horas.

A final está marcada para domingo, pelas 18 horas.