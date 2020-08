Benfica nas meias-finais da Liga Jovem da UEFA

JN/Agências Hoje às 19:34 Facebook

O Benfica qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais da Liga Jovem da UEFA ao derrotar os croatas do Dínamo de Zagreb, por 3-1, em jogo disputado em Nyon, na Suíça.

As águias ainda estiveram a perder, depois de Karrica, aos 16 minutos, ter adiantado os croatas, mas Henrique Araújo igualou para o Benfica ainda na primeira parte, aos 36. Na etapa complementar, entrou em ação Gonçalo Ramos, autor de um bis, aos 53 e 59 minutos, ajudando a equipa a seguir em frente.

Amanhã, quarta-feira, o Inter de Milão defronta o Real Madrid e o Salzburgo mede forças com o Lyon no encontro que define os outros semifinalistas.

Nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, igualmente em Nyon, o Benfica vai medir forças com os holandeses do Ajax, que derrotaram por idêntico resultado (3-1) os dinamarqueses do Midtjylland.