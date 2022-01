Benfica nega abordagem a Shevchenko

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias esclarecem que Nélson Veríssimo será o treinador até ao final da época.

O Benfica emitiu esta noite um comunicado negando qualquer tipo de interesse na contratação de Andriy Shevchenko. Esta tarde, o empresário do treinador Alex Velikikh referiu que o ucraniano devia "considerar a oferta do Benfica, que já foi discutida anteriormente". Perante estas declarações, as águias reiteram que "não fez nenhuma abordagem a Shevchenko ou qualquer outro treinador, que não o atual, depois da saída de Jorge Jesus". "O único treinador que o Benfica abordou foi Nélson Veríssimo, que vai estar a liderar a equipa do Benfica pelo menos até ao final desta temporada", pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Rui Costa, presidente do Benfica, e o antigo avançado foram colegas no AC Milan entre 2001 e 2006. Shevchenko, de 45 anos, foi selecionador da Ucrânia durante seis épocas antes de assinar pelo Génova, em novembro. Acabou por ser despedido no último sábado, devido a falta de resultados.