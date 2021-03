Benfica nega "negociações em curso" por Diego Costa

JN Hoje às 19:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica emitiu esta quinta-feira um comunicado a comentar um dos temas do momento, que diz respeito ao badalado interesse das águias no avançado hispano-brasileiro Diego Costa.

"O Sport Lisboa e Benfica desmente que estejam em curso quaisquer negociações para a contratação do avançado Diego Costa. O Clube reitera que até ao final da temporada o foco da sua estrutura profissional de futebol está unicamente direcionado para vencer as remanescentes 10 partidas do Campeonato e a final da Taça de Portugal", pode ler-se na nota publicada no site oficial dos encarnados.

Diego Costa, de 32 anos, cumpria a quarta temporada da segunda passagem pelo Atlético Madrid. Como colega de João Félix, disputou, esta época, apenas sete jogos e marcou dois golos. Em dezembro deixou o clube colchonero e encontra-se livre para assinar. Ontem, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" avançou que o Benfica tem princípio de acordo com o experiente goleador.