Benfica nega pagamento indevido a Bruno Paixão

O Benfica negou, nesta segunda-feira, estar envolvido em quaisquer ilicitudes em relação ao antigo árbitro Bruno Paixão. Em causa, uma notícia da CNN que indica suspeitas de pagamento indevido de uma empresa do saco azul dos encarnados ao ex-juiz.

Eis o comunicado do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica torna pública a resposta dos advogados da Benfica SAD às questões colocadas hoje pela TVI:

O processo vulgarmente designado por "Saco Azul" tramita sob o NUIPC 461/17.9TELSB, desde há já vários anos, no DIAP de Lisboa, tendo sido já inclusivamente objeto de um pedido de aceleração processual por parte da Benfica SAD.

Tanto quanto é do conhecimento da Benfica SAD, no processo em causa as diligências de inquérito foram já concluídas, aguardando o processo apenas o despacho final que põe termo ao inquérito.

No que respeita à factualidade objeto de investigação no referido processo, os representantes legais da Benfica SAD foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais.

Mais esclarecemos que no âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva", pode ler-se.