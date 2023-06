Benfica nega ter recusado receber o troféu de campeão

O Benfica negou ter recusado receber o troféu de campeão no Pavilhão João Rocha. Benfiquistas defendem que apenas recusaram participar na cerimónia de entrega em sinal de protesto com a Federação Portuguesa de Basquetebol.

"A nossa equipa não participou na cerimónia de entrega do troféu, optando por festejar com os Benfiquistas na Luz, que acorreram em bom número. Contrariamente ao veiculado, o Sport Lisboa e Benfica não recusou a entrega do troféu, chegando mesmo a designar dois representantes para o efeito. Somente não quis participar na cerimónia de entrega em protesto por um "comportamento discriminatório e inaceitável" do Conselho de Disciplina", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que este caso tem a ver com o episódio que ocorreu com Travante Williams, jogador do Sporting, que terá agredido um agente da autoridade no intervalo da penúltima partida desta eliminatória, sem sofrer consequências. O Benfica ficou desagradado com esta situação e recusou-se a subir ao palco montado para o efeito, aquando da consagração do título de campeão no Pavilhão João Rocha.