Benfica negoceia Casper Tengstedt em Espanha

O avançado norueguês Casper Tengstedt está muito perto de se tornar reforço do Benfica, devendo chegar ainda esta terça-feira a Lisboa para assinar pelas águias. A estação "TV2" fala num negócio que pode rondar os 13 milhões de euros.

Autor de 15 golos em 14 partidas disputadas com a camisola do Rosenborg, Casper Tengstedt última os pormenores da mudança para o Benfica.

Os dois clubes negoceiam a transferência, que pode ficar fechada entretanto, na Gran Canária, onde o Rosenborg cumpre um estágio de preparação da nova época. Tengstedt não integrou os trabalhos devido a doença, de acordo com o Rosenborg, mas a sua ausência poderá estar relacionada com a saída do clube.

De acordo com a estação dinamarquesa "TV2", Casper Tengstedt irá custar cerca de 13 milhões de euros aos cofres encarnados, tornando-se num dos negócios mais rentáveis do Rosenborg, que o contratou ao Horsens, em agosto, por pouco mais de 1,3 milhões de euros. O clube dinamarquês ficará ainda com 15% dos lucros de uma venda futura do passe do jogador.

A afirmação de Tengstedt chamou a atenção de vários clubes europeus, entre os quais os rivais de Glasgow, Celtic e Rangers, mas o Benfica terá conseguido superar a concorrência por um ponta de lança goleador com grande margem de progressão.