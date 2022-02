Benfica: Nélson Veríssimo mudou o chip de Everton

Treinador aconselha jogador a desequilibrar nos duelos individuais e a atacar mais.

Everton soma três golos e duas assistências nos últimos quatro jogos, acabando por ser um dos elementos mais influentes na manobra ofensiva da equipa. Segundo apurou o JN, a subida de forma está relacionada com o trabalho feito pelo treinador Nelson Veríssimo, que está a mudar o "chip" do jogador brasileiro, um dos grandes ativos do plantel do Benfica, mas que tardava em melhorar o rendimento.

O novo técnico tem injetado doses de confiança no jogador e incentiva-o a procurar os duelos individuais, ou seja, a ir para cima do adversário para chegar mais depressa à baliza. A ideia de Veríssimo é que o brasileiro procure os desequilíbrios, ao contrário do que sucedia com o antecessor Jorge Jesus.