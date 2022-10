Benfica no grupo D da Champions juntamente com Barcelona, Bayern e Rosengard

JN Hoje às 12:34 Facebook

O Benfica integra o grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual terá como adversários o Barcelona, o Bayern de Munique e o Rosengard.

O Benfica disputa, pela segunda temporada seguida, a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, depois de ter deixado pelo caminho o ​​​​​​​Hajvalia, o Twente e o Rangers nas rondas de qualificação.

A última edição da principal competição europeia de clubes de futebol feminino foi conquistada pelo Lyon, que bateu, na final, o Barcelona por 3-1.