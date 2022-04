Benfica no top-10 do ranking das provas da UEFA desta temporada

JN Hoje às 14:10 Facebook

O empate em Anfield Road, diante do Liverpool (3-3), não permitiu ao Benfica seguir em frente na Liga dos Campeões, mas permitiu às águias subirem ao 9.º lugar do ranking das provas da UEFA, com os mesmos 20 pontos somados pela Juventus.

A pontuação de cada clube é definida consoante os resultados obtidos em cada temporada, aos quais são acrescentados alguns bónus.

No caso do Benfica, os encarnados somaram 10 pontos pelas três vitórias e quatro empates conseguidos na atual edição da Liga dos Campeões, aos quais acrescentaram outros 10 pontos em bónus (4 pela entrada direta na fase de grupos da Champions, 5 por se ter apurado para os oitavos de final e 1 pela chegada aos quartos de final).

A tabela é liderada, precisamente, pelo Liverpool, sendo que o Benfica ainda pode ser ultrapassado por equipas que ainda se encontram em prova nas competições europeias.

Olhando para os clubes portugueses que chegaram, esta época, às fases de grupos da Champions e da Liga Europa, o Benfica é seguido por Sporting e Braga, empatados no 20.º lugar, e F. C. Porto, que se ficou pelo 43.º posto.

Os arsenalistas ainda estão em prova na Liga Europa, jogando hoje, em Glasgow, o apuramento para as meias-finais da prova, com o Rangers. No jogo da primeira-mão, os bracarenses venceram por 1-0.

O ranking das provas da UEFA é importante por majorar as receitas obtidas pelos clubes que se apurem para a fase de grupos Liga dos Campeões. As contas são feitas a 10 anos, sendo que o bónus a receber será maior consoante o lugar que um determinado clube ocupar nesse ranking.

É por esse motivo que, por exemplo, os clubes portugueses não recebem o mesmo valor quando se apuram para a fase de grupos da Champions.

No ranking a 10 anos, o F. C. Porto é 13.º classificado, seguido por Benfica (15.º), Sporting (35.º) e Braga (40.º).