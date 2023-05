Benfica: Nova chance para Henrique Araújo

Atacante regressa ao Seixal e vai fazer a pré-época com Roger Schmidt. Foi pouco utilizado no Watford, mas mantém a confiança do técnico germânico.

Henrique Araújo vai ter uma nova oportunidade para se mostrar a Roger Schmidt. O jogador, que, em janeiro, foi cedido ao Watford, do Championship, regressa à Luz e, sabe o JN, vai integrar o estágio de pré-temporada.

Jovem estrela das águias, Henrique Araújo, 21 anos, destacou-se nas últimas épocas com o título da Youth League (três golos na final), passagens pela equipa A e foi um dos destaques no início da presente época. Henrique Araújo marcou dois golos na Champions: Midtjylland, na qualificação, e Maccabi Haifa, na goleada (6-1) que permitiu o assalto à liderança do grupo H.