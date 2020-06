Benfica: "Objetivo não é vender jogadores"

Hoje às 19:23 Facebook

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, afirmou, neste sábado, em entrevista à BTV, que o clube não espera fazer, no verão, um grande encaixe com vendas de jogadores. "Não é esse o nosso objetivo. O nosso principal objetivo é ganhar no relvado, e para ganhar no relvado temos de ter os melhores jogadores".

Na entrevista, o responsável destacou que a SAD vai acabar, pela primeira vez, um exercício anual com um endividamento inferior a 100 milhões de euros. "Vai ser exercício bom, porque tivemos uma venda extraordinária, que foi a do João Félix".

Falou também do empréstimo obrigacionista dos encarnados. "Se a emissão tiver o sucesso que esperamos, o endividamento vai subir para cerca de 130 milhões de euros, que, ainda assim, é um valor baixo tendo em conta uma entidade como a nossa que, como grupo, está a faturar 300 milhões de euros", afirmou.