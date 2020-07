Benfica oferece 12 milhões limpos a Jorge Jesus

Rui Farinha Hoje às 08:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Encarnados querem oferecer contrato de três épocas e quatro milhões de euros limpos por ano ao treinador do Flamengo. O dobro do salário de Lage.

Os encarnados querem o regresso de Jorge Jesus e não olham a meios para alcançar o objetivo. Além de se prepararem para oferecer ao treinador um vínculo de longa duração - mínimo de três temporadas -, querem também, no mínimo, igualar a folha salarial que, neste momento, o técnico aufere no Flamengo: cerca de quatro milhões de euros limpos, por ano - o dobro do que auferia Bruno Lage. No total, serão 12 milhões de euros até ao final do contrato. Um montante que nunca nenhum clube em Portugal pagou por um treinador ou um jogador. No Sporting, Jesus ganhava três milhões de euros líquidos e antes, na Luz, auferia 2,5 milhões.

Na próxima temporada, Zivkovic será um dos mais bem remunerados - em 2020/21, vai auferir cerca de cinco milhões de euros brutos - mas estará, ainda assim, longe do que poderá ser o contrato principesco de Jorge Jesus. Cenário igual para Weigl, Rúben Dias, Pizzi e Rafa que, com salários na casa de dois milhões de euros, não podem também comparar-se a Jesus.