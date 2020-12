Benfica oferece mais dinheiro por Lucas Veríssimo do que o Al Nassr

Luís Antunes Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O caso de Lucas Veríssimo será esta quinta-feira discutido e votado no Conselho Deliberativo do Santos, mas os pormenores das propostas vieram a público. A oferta bruta do Benfica, 6,5 milhões e euros, é superior à do Al Nassr, 5.350 milhões de euros.

O enredo em torno da contração de Lucas Veríssimo pode conhecer um epílogo esta quinta-feira, mas enquanto não há votação daquele organismo, as condições pormenorizadas das ofertas do Benfica e Al Nassr foram publicadas na imprensa do país.

No parecer do Conselho Fiscal (CF) do Santos, publicado pela Gazeta Esportiva, o emblema da Luz oferece mais dinheiro - 6,5 milhões de euros - do que o Al Nassr - 5,35 milhões de euros -, mas o cenário torna-se, no entanto, segundo o mesmo documento, menos vantajoso para o Peixe.

As águias garantem o valor dividido em cinco parcelas, até agosto de 2025. O primeiro seria realizado cinco dias após a assinatura.

O emblema paulista é forçado a realizar a antecipação total da verba por meio de uma instituição financeira belga, o que originaria uma taxa entre 5,2% a 5,5% acrescida de custas. A este valor somaria ainda o pagamento de 10% ao jogador e 15% ao empresário. O Santos, segundo o CF, encaixaria perto de 3,8 milhões de euros.

Por seu lado, o Al Nassr garantiria a totalidade dos 5,4 milhões de euros em duas parcelas, uma logo após a assinatura do contrato e outra até 31 de janeiro de 2021.

O clube sustentaria as mesmas comissões ao atleta e agente, mas não anteciparia os pagamentos. Assim, nas contas daquele organismo, o receberia aproximadamente 4,1 milhões de euros.

A votação do caso está agendada para hoje e o jogador já fez saber que só aceita jogar na Luz.